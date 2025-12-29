Зеленский заявил, что Украина будет готова к проведению встречи с РФ

При этом Владимир Зеленский не уточнил, о каких именно форматах идет речь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киев рассчитывает в январе провести несколько встреч на разных уровнях с европейскими партнерами и представителями США, после чего будет готов к переговорам с российской стороной. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Мы настроены серьезно, чтобы все встречи состоялись в январе. После этого, я думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого будет встреча в том или ином формате с русскими. Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы на соответствующие форматы, про которые мы уже говорили", - сказал он на записи, фрагмент которой приводит украинские издание "Новости. Live". При этом Зеленский не уточнил, о каких именно форматах идет речь.

Он рассказал, что рассчитывает в январе провести на Украине встречу советников из США и Европы.

28 декабря по итогам встречи с Зеленским во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным возможна, но в надлежащее время.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.