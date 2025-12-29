Таиланд опроверг данные о запрете въезда россиян через сухопутные границы

В стране не проводят политику дискриминации в отношении россиян и гостей из других стран при въезде в королевство по суше, морю или воздуху, отметил представитель таиландского МИД

БАНГКОК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Власти Таиланда не проводят политику дискриминации в отношении россиян и гостей из других стран при въезде в королевство по суше, морю или воздуху. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель таиландского МИД.

"В связи с утверждением о том, что гражданам России запрещен въезд в Таиланд через сухопутные границы, Министерство иностранных дел Таиланда хотело бы пояснить, что таиландское правительство не проводит политики дискриминации в отношении граждан какой-либо страны при въезде в Таиланд, будь то по суше или любым другим способом", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Таиланд не запрещает туристам, ранее посетившим Камбоджу, въезжать в страну.

"У нас также нет политики, запрещающей въезд в Таиланд путешественникам, ранее посетившим Камбоджу", - сказал он.