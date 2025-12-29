На Украине на энергетических и оборонных предприятиях установили средства РЭБ

Инициатива стала экспериментом Минобороны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Операторы критической инфраструктуры на Украине закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на энергетических и оборонных объектах в целях защиты. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Первые операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС) уже закупили и установили средства РЭБ для защиты собственных объектов. <...> Оборудование уже работает по защите объектов", - сообщил Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Инициатива является экспериментом Минобороны. Это оборудование уже передано в безвозмездную эксплуатацию украинской армии и защищает объекты оборонных предприятий.

В частности, была разработана и принята форма договора о передаче в безвозмездную эксплуатацию средств РЭБ, определен план действий по расширению перечня средств РЭБ, собрана обратная связь от операторов критической инфраструктуры об имеющихся и ожидаемых практических трудностях участия в эксперименте.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что большая часть областных электрических подстанций на Украине по-прежнему не имеет защиты. Он отмечал, что всего в стране работают примерно 3,5 тыс. подстанций. В начале декабря он сообщал, что ресурсы Украины для ремонта поврежденных энергетических объектов почти иссякли.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО, а после серии взрывов 23 декабря, возможно, и менее. Для бытовых потребителей это означает отключение электричества зимой на 8-12 часов каждые сутки.