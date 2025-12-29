Представители Украины впервые присоединились к учениям НАТО по отработке статьи 5

В маневрах в различных местах по всей Европе принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские представители впервые присоединились к учениям НАТО Loyal Dolos 2025 по отработке механизма коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава Североатлантического альянса. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Впервые представители Украины были вовлечены в отработку механизмов коллективной безопасности альянса", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генштаба.

В нем уточняется, что в маневрах в различных местах по всей Европе принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО. Она обязывает всех участников альянса отвечать на любое нападение на одну из стран НАТО.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом Североатлантического альянса. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В январе 2025 года Владимир Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США.

Москва неоднократно выступала против вступления Киева в НАТО.