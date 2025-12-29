НАБУ предъявило обвинения еще одному депутату Рады от правящей партии

По информации украинского издания "Зеркало недели", речь идет о Михаиле Лабе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения еще одному депутату Верховной рады от правящей партии "Слуга народа". Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По его информации, речь идет о Михаиле Лабе. Он стал еще одним обвиняемым по делу о "деньгах в конвертах за голосование". Ранее обвинения были предъявлены депутатам от правящей партии Юрию Киселю, Игорю Негулевскому и Евгению Пивоварову. В разработке следствия также был друг Владимира Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95" депутат Юрий Корявченков, однако он успел выехать из страны.

По информации украинских СМИ, Кисель является другом совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира. В свою очередь оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что в этом деле возможно появление новых имен.

27 декабря НАБУ сообщило о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели обыски в ряде помещений Верховной рады.