Погиб глава военного крыла ХАМАС в Газе Мухаммед Синвар

Движение также подтвердило гибель официального представителя военного крыла Абу Убайды

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". С соответствующим заявлением выступил новый представитель радикалов.

"Глава "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Мухаммед Синвар погиб в Газе. <...> Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело", - подчеркнул новый представитель вооруженного крыла ХАМАС. Его имя пока не раскрывается. Радикалы также подтвердили, что вместе с Синваром погиб командир одного из подразделений группировки, действовавшего на юге сектора Газа.

Армия Израиля официально объявила о ликвидации Синвара 31 мая. Военные утверждали, что он и несколько полевых командиров ХАМАС были убиты 13 мая в результате точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. В пресс-службе израильской армии сообщили, что под зданием клиники располагался боевой штаб сил радикалов, в котором в момент атаки находился Синвар.

Через три месяца, 31 августа, министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил ликвидацию официального представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайды. В ХАМАС эти сообщения не комментировали.