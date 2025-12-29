Эстония продлила до 11 января запрет на ночные полеты вдоль границы с РФ и Латвией

Исключением являются полеты санитарной авиации, а также воздушных судов полиции и пограничной охраны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Эстонии продлили до 11 января 2026 года запрет на полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"До утра 11 января продлен запрет на полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км, действующий с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 до 08:00 мск)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что изначально запрет ввели 19 сентября и затем постоянно пролонгируют. "Всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено находиться в данных районах без специального разрешения полиции или пограничной службы", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что исключением являются полеты санитарной авиации, а также воздушных судов полиции и пограничной охраны. "Данная информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заключили в диспетчерской службе.

Ранее власти соседней Латвии также продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией, Белоруссией, Литвой и Эстонией. Как поясняли ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", запрет продлен до 4 января 2026 года и действует на высотах до 6 км ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). Изначально ограничения ввели в сентябре и с тех пор продлевают каждую неделю. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.