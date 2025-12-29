ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Зеленский считает, что выход ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме

Он настаивает на закреплении договоренностей об урегулировании путем всенародного волеизъявления
14:48

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский считает, что предложение о выходе ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме, хотя настаивает на закреплении договоренностей об урегулировании путем всенародного волеизъявления.

"Это будет большим риском для Украины, неприемлемым для украинцев, и результаты референдума не будут положительными", - сказал он в интервью Fox News в ответ на вопрос о возможности выхода из Донбасса.

Ранее Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что считает референдум наиболее надежным способом фиксирования договоренностей об урегулировании, и призвал Запад обеспечить перемирие на срок не менее 60 дней для его проведения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры. 

