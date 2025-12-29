WP: Маск отказался от идеи создания собственной партии под влиянием Вэнса

В частности, вице-президент лоббировал законодателей, чтобы те поддержали кандидатуру бизнес-партнера Илона Маска, Джареда Айзекмана, на пост руководителя NASA

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Илон Маск не стал создавать собственную политическую партию из-за кампании вице-президента США Джей Ди Вэнса и других чиновников Белого дома. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, Вэнс обращался к Маску напрямую и через союзников предпринимателя. В частности, вице-президент лоббировал законодателей, чтобы те поддержали кандидатуру бизнес-партнера Маска, миллиардера Джареда Айзекмана, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 17 декабря Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA, которое в том числе финансирует деятельность специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса компании SpaceX, руководителем которой является Илон Маск.

WP отмечает, что Вэнс и его окружение опасались политического влияния, которое может оказать предприниматель посредством значительных экономических ресурсов, а также через X в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 году. В декабре портал Axios сообщил, что Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии накануне выборов.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства грозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.

5 июля Маск заявил, что создаст политическую партию по итогам голосования в X. Целью создания партии бизнесмен провозгласил "возвращение свободы". Ранее он отмечал, что современные американцы "живут в однопартийной стране", и стране требуется платформа, "которая действительно будет заботиться о людях".

20 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии. Одним из ключевых факторов в решении миллиардера, как утверждала WSJ, стало его стремление сохранить хорошие отношения с Вэнсом. Маск, отметили источники газеты, рассматривает возможность оказания финансовой поддержки вице-президенту США, если тот решит баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.