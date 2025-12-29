Ndjoni Sango: Туадера с отрывом побеждает на выборах президента ЦАР

Такие данные были получены после частичной обработки бюллетеней

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера © Артем Геодакян/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 29 декабря. /ТАСС/. Действующий лидер Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера с большим отрывом лидирует в президентской гонке, согласно данным, полученным после частичной обработки бюллетеней. Об этом сообщило местное издание Ndjoni Sango.

"По мере сбора и распространения протоколов подсчета голосов на избирательных участках на центральноафриканских президентских выборах 2025 года вырисовывается четкая тенденция. Фостен-Арканж Туадера, похоже, явно лидирует, имея значительное преимущество перед своими главными соперниками. Предварительные данные протоколов подсчета голосов, присланные почти со всех избирательных участков в Банги и из нескольких избирательных центров за рубежом, указывают на возможность победы в первом туре", - отметило издание.

28 декабря в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. Выборы президента проходят в два тура в случае, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок.

Безопасность голосования, которое прошло без происшествий и провокаций, обеспечивали российские специалисты. Международные наблюдатели, в том числе, европейские и от Африканского союза отметили отсутствие серьезных нарушений избирательного процесса.