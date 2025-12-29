Нетаньяху заявил, что провел "отличную встречу" с Рубио во Флориде

В ближайшее время главу правительства еврейского государства должен принять в своем поместье в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший с визитом в США, положительно оценил итоги своей беседы с госсекретарем Марко Рубио.

"Я провел отличную встречу во Флориде с государственным секретарем США Марко Рубио", - написал он в X.

В ближайшее время главу правительства еврейского государства должен принять в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники, что израильский премьер на встрече с американским президентом намерен попытаться убедить Вашингтон разрешить нанести удар по ракетным объектам Ирана. По информации издания, Нетаньяху также предпримет попытку убедить собеседника занять более жесткую позицию по сектору Газа и добиться гарантий силового разоружения подразделений радикального палестинского движения ХАМАС до вывода израильских войск с территорий анклава, обозначенных во втором этапе мирного плана Трампа.

По оценке WP, Нетаньяху вряд ли удастся достичь своих целей, поскольку хозяин Белого дома сейчас стремится к тому, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке и продолжить реализацию собственной миротворческой повестки.