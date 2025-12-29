Вице-спикер Сейма Польши: лучше не присоединяться к гарантиям безопасности Киева

Петр Згожельский считает, что участие Варшавы в обеспечении гарантий безопасности для Киева повлекло бы острый ответ со стороны Москвы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Польша не должна становиться одним из гарантов безопасности Украины. С такой оценкой выступил в эфире телеканала TVN24 вице-спикер Сейма (нижней палаты польского парламента) и один из лидеров входящей в правящую коалицию Польской крестьянской партии Петр Згожельский.

"Я бы рекомендовал, чтобы Польша не включалась в этот сборный пакт по гарантиям безопасности", - отметил политик. По его словам, участие Варшавы в обеспечении гарантий безопасности для Киева повлекло бы острый ответ со стороны РФ.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять на Украину своих военных, если западные страны в рамках гарантий безопасности для Украины сформируют и отправят туда соответствующую миссию. Варшава, согласно позиции польских властей, ограничится лишь "логистической поддержкой" подобных гарантий.