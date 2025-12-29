Рубио: США и ООН договорились о пересмотре финансирования гуманитарных программ

Как отметил госсекретарь США, "новая модель позволит лучше распределять бремя гуманитарной деятельности ООН с другими развитыми странами"

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. США и ООН подписали соглашение, предусматривающее изменение подхода Вашингтона к финансированию гуманитарных программ всемирной организации. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, США "не будут за счет средств налогоплательщиков спонсировать расточительные, антиамериканские или неэффективные" программы. "Сегодня Госдепартамент и ООН подписали соглашение, которое радикальным образом реформирует то, каким образом США разрабатывают, финансируют и осуществляют надзор за проводимой ООН гуманитарной работой с целью спасти больше жизней с привлечением меньших средств американских налогоплательщиков", - написал Рубио в X.

Как отметил госсекретарь США, "новая модель позволит лучше распределять бремя гуманитарной деятельности ООН с другими развитыми странами". Она также требует от ООН "сократить раздутые [расходы], устранить дублирование и внедрить новые механизмы оценки эффективности, подотчетности и надзора".

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер ранее заявил, что власти США внесли рекордные $2 млрд в гуманитарные фонды, контролируемые Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По данным агентства Associated Press, эта сумма почти в девять раз меньше, чем максимальный вклад Вашингтона в программы гуманитарной помощи в рамках всемирной организации в предыдущие годы.

В середине декабря генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая заявила, что бюджет всемирной организации в 2026 году сократится на 15% по сравнению с 2025 годом, штат будет сокращен на 18% на фоне дефицита бюджета.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.