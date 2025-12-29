Агентство Украины по розыску и менеджменту перешло под управление правительства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Деятельность Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) теперь будет отнесена к координации премьера страны. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

"Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины", - заявила Свириденко в Telegram-канале.

Ранее перед руководством Украины стояла необходимость реформирования АРМА для получения очередных траншей от Евросоюза. 27 июля Владимир Зеленский, спустя месяц после принятия Верховной радой, подписал соответствующий закон. Задержка с его подписанием, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, привела к потере Киевом €600 млн.

30 июля подала заявление об отставке глава АРМА Елена Дума, ее уволили в тот же день. За несколько дней до увольнения Думы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прослушивало бизнесмена Тимура Миндича - в ноябре он оказался в центре масштабного коррупционного скандала на Украине. В июле 2025 года руководитель АРМА поддержала закон о ликвидации на Украине независимых антикоррупционных органов.

20 ноября "Украинская правда" писала, что Дума была замечена журналистами в центре Киева возле дома, где располагался так называемый бэк-офис преступной группы Миндича. Что делала Дума в здании, неизвестно.