Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для быстрой нормализации в Газе
Редакция сайта ТАСС
18:30
обновлено 18:50
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть полностью разоружено, после чего процесс нормализации ситуации в секторе Газа может пойти быстрыми темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Должно произойти разоружение ХАМАС", - подчеркнул американский лидер, добавив, что нормализация после этого пойдет настолько быстро, насколько это возможно.