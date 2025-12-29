Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для быстрой нормализации в Газе

Нормализация после этого пойдет настолько быстро, насколько это возможно, считает президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть полностью разоружено, после чего процесс нормализации ситуации в секторе Газа может пойти быстрыми темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Должно произойти разоружение ХАМАС", - подчеркнул американский лидер, добавив, что нормализация после этого пойдет настолько быстро, насколько это возможно.