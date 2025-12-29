Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным
Редакция сайта ТАСС
18:32
обновлено 18:47
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в понедельник, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"У меня был очень хороший разговор сегодня утром. Я подождал до утра, потому что к тому времени, когда мы закончили, в России было довольно поздно - 2:30 ночи. Мы поговорили в восемь часов утра по нашему времени, и это был очень продуктивный разговор", - сказал Трамп.