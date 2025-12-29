Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-Шараа

Президент подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении сирийского государства, в связи с чем ранее было принято решение о снятии санкций

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление конструктивных отношений между Израилем и временным руководством Сирии во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом он сообщил 29 декабря, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я надеюсь, что он [Нетаньяху] поладит с Сирией, потому что новый президент Сирии очень усердно работает, чтобы хорошо выполнять свою работу. Это действительно так. Я знаю, что он крепкий орешек, и, знаете, вы не найдете "мальчика из церковного хора", который бы мог возглавить Сирию. Это единственное, что я могу сказать", - заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении сирийского государства, в связи с чем ранее было принято решение о снятии санкций. "Я снял санкции с Сирии, потому что иначе у них не было бы шансов. Мы хотим, чтобы Сирия выжила, так что мы будем говорить и о Сирии тоже", - добавил американский лидер.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон. Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с арабской республикой, подписанное в 1974 году, утратило силу. 17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. По данным телеканала Syria TV, стороны обсудили новый проект договора о мерах безопасности, который заменит соглашение 1974 года.