Трамп заявил, что его недавний разговор с Мадуро не принес ощутимых результатов

Президент Венесуэлы в начале декабря отметил, что его разговор с Трампом прошел в уважительном, дружелюбном тоне и способствовал диалогу между двумя странами

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшийся у него недавно разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро не принес ощутимых результатов. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я говорил с ним", - заявил Трамп, пояснив в ответ на уточняющий вопрос, что беседа состоялась "сравнительно недавно". "Но нужно понимать, что ничем существенным она (беседа - прим. ТАСС) не увенчалась", - добавил Трамп, в очередной раз обвинив Каракас в контрабанде наркотиков в США.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября. Президент Венесуэлы в начале декабря отметил, что его разговор с Трампом прошел в уважительном, дружелюбном тоне и способствовал диалогу между двумя странами.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией". Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.