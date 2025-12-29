Трамп не возражает против размещения турецких войск в секторе Газа

Президент США подчеркнул, что многое будет зависеть от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против размещения в секторе Газа воинского контингента Турции. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Очень многое будет зависеть от Биби (Биньямина Нетаньяху - прим. ТАСС). Мы будем это обсуждать", - заявил Трамп. "Если [с точки зрения руководства Израиля] все в порядке, то я думаю, что это было бы хорошо", - добавил глава Белого дома.

11 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Анкара может взять на себя ответственность за урегулирование палестинского вопроса и готова в случае необходимости направить воинский контингент в сектор Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа представленного Трампом мирного плана. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.