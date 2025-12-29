Адвокат Бабаян: в Армении задержали генсека оппозиционной партии "Родина"

По словам юриста, Хачика Галстяна намерены арестовать

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Генерального секретаря оппозиционной партии "Родина" Хачика Галстяна задержали в Армении. Об этом сообщил адвокат Арсен Бабаян.

"Мой друг, Хачик Галстян, был задержан Антикоррупционным комитетом по сфабрикованным обвинениям и с целью его дальнейшего ареста. Политические преследования продолжаются...", - написал Бабаян на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь лидер "Родины" и бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил в Facebook, что по причинам, которые ему пока неизвестны, следователи Антикоррупционного комитета провели обыск в квартире Галстяна.

"Подробности пока не ясны, но нет сомнений, что мы имеем дело с очередным политическим преследованием", - написал он.

Следственные органы пока не комментируют ситуацию.