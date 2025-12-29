Трамп: США готовы к диалогу с Ираном, но могут и применить силу

В этом случае последствия для республики "будут очень серьезные", заявил американский президент

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. США готовы к диалогу с Ираном, но могут и применить силу, и тогда последствия будут серьезнее, чем при ударе по ядерным объектам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

"Я надеюсь, что они не пытаются возобновить [ядерную программу], потому что если это так, то у нас не останется выбора, кроме как быстро уничтожить ее", - заявил Трамп. "Я не хочу утверждать этого, но, возможно, Иран ведет себя плохо. Это не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают последствия. Последствия будут очень серьезные, возможно, более серьезные, чем в прошлый раз", - добавил американский лидер.

При этом на вопрос, готовы ли США к прямому диалогу с Ираном, американский лидер ответил утвердительно. "Я бы [поддержал это], да", - заявил он. Переговоры американского президента и главы израильского правительства прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).