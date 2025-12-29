Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

Американский президент выразил уверенность в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ни при каких обстоятельствах не применил бы эти истребители против Израиля

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты "очень серьезно" рассматривают возможность поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

"Мы очень серьезно думаем об этом", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон продавать самолеты F-35 Анкаре. Трамп также выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни при каких обстоятельствах не применил бы эти истребители против Израиля. "Он никогда не использует их против Израиля", - убежден глава вашингтонской администрации.

Переговоры президента США и главы израильского правительства прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).