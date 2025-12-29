Нетаньяху назвал встречу с Трампом в Мар-а-Лаго продуктивной

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что США при нынешнем президенте оказывают Израилю беспрецедентную поддержку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно оценил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Это была очень, очень продуктивная встреча. И, должен сказать, очень хороший обед. Спасибо за вашу дружбу и вашу поддержку", - сказал израильский премьер на совместной пресс-конференции по итогам беседы.

По словам Нетаньяху, у Израиля "никогда не было такого близкого друга", как Трамп во главе администрации США. Он вновь подчеркнул, что Вашингтон при Трампе оказывает беспрецедентную поддержку его стране. "Он [Трамп] добился выдающихся достижений на Ближнем Востоке, потому что мы работаем вместе. Мы обсуждаем наши идеи, иногда у нас разные мнения, но мы находим выход", - отметил премьер.