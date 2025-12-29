Трамп полагает, что между Израилем и Турцией не возникнет противостояния

Из-за резкой риторики лидеров стран ничего не произойдет, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что между Израилем и Турцией не возникнет противостояния, несмотря на резкую риторику лидеров двух стран. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

"Я очень хорошо знаю президента [Турции Тайипа] Эрдогана, и, как вы все знаете, он мой очень хороший друг, я уважаю его, и Биби (Нетаньяху - прим. ТАСС) уважает его. У них не будет проблем. Я знаю его очень хорошо, и вы видели, как я делал с президентом Эрдоганом и Турцией вещи, которые никто другой не смог бы сделать", - сказал Трамп в ответ на напоминание журналиста, что турецкий лидер в прошлом сравнивал премьера еврейского государства с Адольфом Гитлером за его действия в секторе Газа.

Глава Белого дома подчеркнул, что находится в тесном контакте с обеими сторонами. "Он (Эрдоган - прим. ТАСС) проделал фантастическую работу. Я с ним до конца. Я с Биби до конца. Ничего не произойдет", - добавил американский президент.

Переговоры двух лидеров прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).