СБ ООН принял резолюцию РФ и США по продлению мандата миротворцев на Голанах

Представитель России Дина Гильмутдинова призвала Израиль "последовать примеру Дамаска и проявить сдержанность, отказавшись от односторонних нелегитимных и провокационных шагов"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, которая на шесть месяцев продлевает мандат Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах, передает корреспондент ТАСС.

Предложенный Россией и США проект резолюции был принят единогласно. Как отметила после голосования представитель РФ Дина Гильмутдинова, в этот раз "документ претерпел некоторые изменения, став более емким и кратким, одновременно сохранив ключевые элементы ранее одобренных профильных решений СБ по СООННР и ситуации на Голанах". "Главное - в принятой сегодня резолюции сохранен однозначный призыв к сторонам конфликта выполнять резолюцию Совета 338 от 1973 года, а также обязательства по Соглашению о разъединении сил от 1974 года", - добавила она. Российский дипломат также выразила обеспокоенность незаконным присутствием израильских подразделений в буферной зоне на протяжении уже более года, а также продвижением подразделений ЦАХАЛ вглубь Сирии. "Призываем Западный Иерусалим последовать примеру Дамаска и проявить сдержанность, отказавшись от односторонних нелегитимных и провокационных шагов, а также к поддержанию регулярных контактов с СООННР для урегулирования возникающих разногласий", - указала Гильмутдинова.

СООННР были учреждены 31 мая 1974 года резолюцией 350 Совета Безопасности после того, как было согласовано разъединение израильских и сирийских войск на Голанах.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности руководителя государства в течение переходного периода, который продлится от четырех до пяти лет.

8 декабря 2024 года израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив при этом сопротивления. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. В ночь на 9 декабря израильская армия взяла под свой контроль дополнительные районы в буферной зоне на границе с арабской республикой.