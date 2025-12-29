Трамп не верит в намерения КНР начать операцию на Тайване

Президент США отметил, что поддерживает тесный контакт с китайским руководством

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в намерения Китая начать военную операцию против Тайваня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отвечая на вопрос журналиста об учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у берегов Тайваня, Трамп отметил, что поддерживает тесный контакт с китайским руководством. "У меня отличные отношения с председателем Си [Цзиньпином], и он ничего не говорил мне об этом. Я, конечно, видел это (учения - прим. ТАСС), но он ничего не говорил мне об этом, и я не верю, что он собирается это делать. Мне не о чем беспокоиться", - сказал Трамп.

Ранее Восточная зона боевого командования НОАК объявила о проведении военных учений с организацией боевых стрельб вблизи Тайваня.

Между тем в середине декабря информационный портал Focus Taiwan сообщил, что правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.