Трамп: более половины жителей сектора Газа уехали бы при наличии возможности

При этом американский лидер заявил, что сейчас США и Израиль оказывают значительную помощь жителям анклава

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Более половины населения сектора Газа покинули бы палестинский анклав, если бы им предоставили возможность жить в лучших условиях. Такое мнение выразил 29 декабря президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам их встречи.

"Я слышал эту цифру сегодня - половина Газы уехала бы. Я всегда это говорил. Если бы им дали возможность жить в лучшем климате, они бы переехали. Они там, потому что в некотором роде вынуждены быть там", - сказал Трамп.

Президент сослался на данные опроса, отметив, что, по его мнению, реальное число желающих уехать может быть даже выше. "На самом деле более половины людей уехали бы, если бы им дали такую возможность. Я говорил об этом долгое время, для меня это был здравый смысл", - добавил он. При этом американский лидер заявил, что сейчас США и Израиль оказывают значительную помощь жителям сектора Газа.