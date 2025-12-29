Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным иском

Президент США считает главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла некомпетентным

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Белый дом рассматривает возможность подачи судебного иска к нынешнему главе Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джерому Пауэллу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи 29 декабря.

"Мы думаем о том, чтобы подать иск против Пауэлла - за некомпетентность", - сказал американский лидер, который до этого много раз публично критиковал руководителя ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием для такого иска могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об "иске за серьезную некомпетентность".

"Парень просто некомпетентен. С этим ничего поделать нельзя. Мы, вероятно, подадим иск к нему", - повторил Трамп. "Ему следует уйти в отставку, сделать одолжение стране", - убежден президент. "Я бы его уволил, я бы хотел его уволить. Но мы настолько близки [к истечению срока его полномочий]", - отметил Трамп. Он уточнил, что выдвинет кандидата на пост следующего главы ФРС в январе.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.