Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,5 млрд на поставки F-15 Израилю

Соглашение предполагает возможность увеличить число поставляемых самолетов на 25 единиц

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Военные США заключили с американской корпорацией Boeing контракт на $8,57 млрд на поставки истребителей F-15 для Израиля.

Как указывается в сообщении на сайте Военного министерства США, контракт "предусматривает разработку, интеграцию, установку оборудования, испытания, производство и доставку 25 новых истребителей F-15IA для ВВС Израиля". Соглашение предполагает возможность увеличения числа поставляемых самолетов на 25 единиц.

В Пентагоне ожидают, что Boeing выполнит свои обязательства по контракту к концу 2035 года.