Кабмин Италии принял декрет о продлении помощи Украине

В окончательном тексте упоминается о передаче Киеву "военных средств, материалов и оборудования"

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило декрет о продолжении оказания помощи Украине до конца 2026 года. Собственно, формально продлевается предыдущий подобный документ, который должен пройти формальное одобрение в парламенте.

Вопреки публикациям СМИ, в частности, газеты La Repubblica, в окончательном тексте декрета, распространенном пресс-службой председателя правительства, упоминается о передаче украинскому правительству "военных средств, материалов и оборудования". Ранее указывалось, что слово "военные" будет опущено по настоянию входящей в правящую коалицию партии "Лига", которая возражает против снабжения Киева оружием. Однако в итоге осталось лишь указание дать "приоритет логистическому, санитарному и гражданскому назначению" для "защиты от воздушных и ракетных атак, БПЛА".

Агентство ANSA пишет о трениях в правительстве, о чем свидетельствует отсутствие на заседании Совмина лидера "Лиги" министра транспорта и по инфраструктуре и вице-премьера Маттео Сальвини. Хотя официально он отсутствовал по семейным причинам. В правительственных кругах также отмечают, что тема разногласий по украинскому вопросу специально раздувалась в СМИ, но это никак не сказывается на прочности коалиции. В итоге "Лига" осталась удовлетворена, что в приоритете оказалась помощь гражданского назначения, а военные средства имел оборонный характер.