Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Steve Helber, File

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США. В результате атаки убиты два человека.

"Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении командования в X, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель двух человек.

Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 29 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование.