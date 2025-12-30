В Польше призвали снести памятники Бандере на Украине
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Член польской партии "Новая надежда" Якуб Климас заявил о необходимости потребовать от Украины снести памятники Степану Бандере в обмен на продолжение поддержки.
"Степан Бандера - преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине дальше стоят памятники этому преступнику. <...> Мы не можем позволять такого. Должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма", - сказал Климас на видео, которое опубликовало издание "Страна" в Telegram-канале.
Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.