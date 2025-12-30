SCMP: Китай создал почти бесшумную пусковую установку для тяжелых ракет

У транспортного средства электрический привод, благодаря чему оно не выделяет выхлопных газов, имеет минимальный тепловой след и его труднее обнаружить, пишет газета

ГОНКОНГ, 30 декабря. /ТАСС/. Китай разработал прототип мобильной пусковой установки для межконтинентальных баллистических ракет, способный передвигаться боком, почти бесшумно и по труднопроходимой местности. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), такая технология "фундаментально меняет традиционные конструкции тяжелых транспортных средств".

По данным издания, проект, возглавляемый Университетом Цинхуа, объединил специалистов из нескольких исследовательских центров, в их числе Китайский исследовательский институт ракетной техники в Пекине, Цзилиньский университет, Пекинский технологический институт и другие. Цель проекта - разработать технологию, способную изменить логистику тяжелых грузов и позволяющую безопасно и эффективно перемещать межконтинентальные баллистические ракеты, а также промышленные трансформаторы, ветряные турбины и другие массивные грузы.

В этом прототипе реализована интеграция электропривода с интеллектуальным управлением. Благодаря полностью электрическому приводу такое транспортное средство практически бесшумно, не выделяет выхлопных газов, имеет минимальный тепловой след и его труднее обнаружить. Установка построена на модульной концепции и может меняться за счет добавления или удаления колесных модулей, благодаря чему ее грузоподъемность может быть скорректирована в соответствии с необходимостью. Это позволяет преодолеть ограничения традиционных конфигураций с фиксированными осями и колесами, считают создатели установки.

В отличие от традиционных транспортных средств с неподвижными осями и жесткими соединениями в новой установке реализована система, при которой каждое колесо независимо, а привод, торможение, рулевое управление и подвеску координирует интеллектуальная электронная система управления. В результате получилось транспортное средство, способное при необходимости двигаться боком "подобно крабу", а также по диагонали или зигзагом, что увеличивает его проходимость. Разработанный прототип также имеет возможность разворота вокруг собственного центра для резкого уменьшения радиуса поворотов и обеспечения высокой маневренности в ограниченном пространстве, указывает SCMP.

Как отмечает газета, тяжелые специализированные транспортные средства имеют "решающее значение для систем национальной обороны" - они часто обеспечивают логистическую поддержку, перевозят тяжелое вооружение и служат платформами для запуска ракет.