ТАСС: Украине в 2025 году потребовалось более $53 млрд западной помощи

Только от стран Евросоюза Киев получил $34 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украине потребовалось более $53 непосредственных финансовых траншей от западных стран, без этой помощи все денежные резервы страны закончились бы уже к октябрю. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Нацбанка Украины.

Крупнейшим спонсором Киева в 2025 году оказались страны ЕС и Евросоюз в целом. От них Украина получила $34 млрд. В то же время от США, как не раз подчеркивал президент Дональд Трамп, прямая финансовая помощь с января 2025 года не поступала.

На 1 января 2025 года международные резервы Киева составляли $43,8 млрд (накопить такую сумму удалось опять же за счет излишков западной помощи в предыдущие годы). На внутреннем рынке Киев за год сумел привлечь только около $2,6 млрд. Таким образом, резервов вместе с внутренними источниками не хватило бы для закрытия всех дыр в бюджете и в середине осени Украина оказалась бы полным банкротом, не способным выплачивать зарплату военным и финансировать боевые действия, если бы не помощь Запада.

Сумма $53 млрд включает в себя только прямую финансовую помощь и не учитывает поставок вооружений, боеприпасов и военной техники. На эти цели Украине требуется еще около $1-2 млрд в месяц.