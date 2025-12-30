CNN: удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществило в декабре удар по порту на побережье Венесуэлы, якобы задействованном в контрабанде наркотиков, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение удара по району, якобы задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы, однако не уточнял местоположение объекта, который был атакован. По словам источников издания, ЦРУ нанесло удар беспилотником по удаленному порту на побережье Боливарианской республики, во время атаки людей на объекте не было, в результате нападения пришвартованные суда и сам порт были уничтожены. Поддержку в получении разведывательных данных ведомству оказывали Силы специальных операций США (ССО).

Удар, указывает телеканал, "был в большой степени символическим", однако сам факт осуществления атаки по объекту на территории Венесуэлы "может привести к значительному усилению напряженности между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро".

26 декабря Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что за два дня до этого США нанесли удар по "крупному заводу или объекту", использовавшемуся, предположительно, для контрабанды наркотиков.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией". Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.