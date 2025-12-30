Коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по судам с военными грузами ОАЭ

По словам представителя сил коалиции Турки аль-Малики, экипажи судов отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по двум судам, следовавшим из ОАЭ в йеменский порт Аль-Мукалла без официального разрешения.

"Силы коалиции провели сегодня утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов", - передает саудовское агентство SPA слова представителя сил коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, экипажи двух судов отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия и боевой техники для поддержки сил Южного переходного совета (ЮПС) в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра с целью разжигания конфликта.

Ранее Объединенная коалиция объявила о начале военной операции в йеменском Хадрамауте на фоне захвата порта Аль-Муккалла силами ЮПС.