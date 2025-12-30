МИД КНР надеется на всеобъемлющее и обязательное соглашение по Украине

Об этом заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китай надеется на достижение всеобъемлющего соглашения по Украине, которое будет носить обязательный характер, устранит коренные причины конфликта и обеспечит долгосрочные мир и стабильность в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на конференции, посвященной китайской дипломатии в 2025 году.

"Китай продолжит играть конструктивную роль [в урегулировании кризиса] и надеется на достижение всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, которое устранит коренные причины конфликта и обеспечит долгосрочные мир и стабильность в Европе", - заявил глава МИД КНР.