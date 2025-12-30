Ван И: отношения между КНР и Россией стали более прочными

Как отметил глава МИД республики, взаимодействие лидеров двух государств "подчеркнуло суть всеобъемлющего стратегического партнерства, стратегического взаимного доверия и поддержки между двумя странами"

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и Китаем в 2025 году стали более прочными, поддерживали высокий уровень развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на конференции, посвященной китайской дипломатии в 2025 году.

"Китайско-российские отношения стали еще более прочными, поддерживали высокий уровень стабильного развития", - заявил глава МИД КНР.

Он также добавил, что "взаимодействие лидеров двух стран в этом историческом году подчеркнуло суть всеобъемлющего стратегического партнерства, стратегического взаимного доверия и поддержки между двумя странами".