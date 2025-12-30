Axios: Трамп просил Нетаньяху воздержаться от провокаций к Западу от Иордана

Президент США и его помощники обеспокоены ситуацией на Западном берегу, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил его воздержаться от провокационных действий на Западном берегу реки Иордан и изменить политику на этом направлении. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на встрече в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) американский лидер и его помощники "выразили обеспокоенность ситуацией на Западном берегу и попросили Нетаньяху избегать провокационных действий и успокоить" ситуацию. Глава Белого дома и его команда "подняли вопросы насилия [израильских] поселенцев в отношении палестинского населения, финансовой нестабильности Палестинской национальной администрации и расширения израильских поселений".

"Позиция США заключается в том, что изменение подхода на Западном берегу необходимо для восстановления отношений Израиля с европейскими странами и, вероятно, расширения Авраамовых соглашений (о нормализации отношений с Израилем - прим. ТАСС)", - пишет портал. Неназванный представитель американской администрации, слова которого приводит Axios, заявил, что "эскалация на Западном берегу подорвала бы усилия по реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа".

Газа и израильские поселения

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения вместе с их жителями (21 поселение и около 9,2 тыс. человек).

Их строительство продолжается на Западном берегу реки Иордан, что считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Еврейское государство тогда отказалось выполнять положения этого документа.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Боевые действия приостановлены с октября нынешнего года, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, Египта и Катара.

Нетаньяху, комментируя перспективы послевоенного устройства сектора, неоднократно отвергал возможность возобновления строительства еврейских поселений в Газе. Вместе с тем некоторые его соратники по партии "Ликуд", а также их партнеры по правящей коалиции из ультраправых партий "Религиозный сионизм" и "Еврейская мощь" выступали за скорейшее возобновление поселенческой деятельности в анклаве.