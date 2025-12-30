Дотком: Запад хочет вернуть Залужного, чтобы заключить перемирие с РФ

Основатель Megaupload считает, что России ни в коем случае нельзя признавать экс-главкома ВСУ лидером Украины

Редакция сайта ТАСС

Валерий Залужный © Finnbarr Webster/ Getty Images

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком считает, что страны Запада хотят привести посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ к власти в Киеве для заключения фиктивного перемирия с Россией.

"MI6 отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Пока что помиритесь с Путиным и готовьте Украину к новому конфликту после Трампа. <...> Русские ни в коем случае не должны признавать [Залужного] лидером Украины", - написал Дотком в X.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.