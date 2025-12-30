Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда о вторжении беспилотников

Вооруженные силы Камбоджи подтверждают приверженность двусторонним соглашениям, направленным на поддержание мира на границе

ХАНОЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Камбоджи категорически отвергло утверждение Таиланда о том, что его воздушное пространство пересекли более 250 БПЛА со стороны Камбоджи. Об этом пишет газета Khmer Times.

"Министерство национальной обороны категорически отвергает заявление, сделанное тайской стороной 29 декабря 2025 года, в котором говорится, что Таиланд зафиксировал более 250 беспилотных летательных аппаратов, вылетевших из Камбоджи и вторгшихся в суверенное воздушное пространство Таиланда", - приводит издание комментарий пресс-секретаря министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенанта Мали Сочхеат.

По ее словам, правительство и вооруженные силы Камбоджи полностью отрицают эти обвинения и подтверждают свою приверженность существующим двусторонним соглашениям с Таиландом, направленным на поддержание мира на границе. "Королевское правительство Камбоджи и Королевские вооруженные силы подтверждают свою твердую и искреннюю приверженность устойчивому выполнению совместного заявления третьего специального заседания Генерального пограничного комитета Камбоджи и Таиланда от 27 декабря 2025 года", - подчеркнула Сочхеат.

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (08:00 мск) 27 декабря на прошедшем третьем специальном заседании Генерального пограничного комитета двух стран. В принятом по итогам встречи совместном заявлении говорится, что стороны соглашаются на немедленное прекращение боевых действий, включая атаки на гражданских лиц, гражданские объекты и инфраструктуру, а также военные цели обеих сторон. Они обязуются избегать неспровоцированного огня, продвижения или перемещения войск к позициям или войскам другой стороны.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.