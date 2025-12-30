В Йемене завершилась операция аравийской коалиции в порту Эль-Мукалла

По данным заявления альянса, жертв нет

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Операция коалиции во главе с Саудовской Аравией в порту города Эль-Мукалла в Йемене завершена, жертв нет. Об этом говорится в заявлении альянса.

Согласно тексту, содержание которого приводит телеканал Al Arabiya, "ограниченная военная операция в Эль-Мукалле окончена", удар не повлек за собой жертв или "какого-либо сопутствующего ущерба для инфраструктуры".

Ранее коалиция нанесла авиаудар по двум судам, следовавшим из ОАЭ в йеменский порт Эль-Мукалла без официального разрешения. Согласно заявлению официального представителя альянса бригадного генерала Турки аль-Малики, операция носила ограниченный характер и была направлена "против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов". По его словам, экипажи судов отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия и боевой техники для поддержки сил Южного переходного совета (ЮПС) в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра с целью разжигания конфликта.

9 декабря председатель лояльного ОАЭ ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения Хадрамаута от сепаратистов.