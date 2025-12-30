Президент Ирана поручил выстроить диалог с протестующими из-за ослабления валюты

Масуд Пезешкиан анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны

ТЕГЕРАН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими из-за сильного ослабления национальной валюты иранцами, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

"Я поручил министру внутренних дел выслушать законные требования протестующих в ходе диалога с их представителями, чтобы правительство могло действовать эффективно для решения проблем", - написал он в X.

По его словам, в повестке правительства находятся фундаментальные реформы банковской и финансовой систем страны для сохранения покупательной способности населения.

29 декабря в центре Тегерана прошли протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Некоторые зачинщики пытались спровоцировать толпу на выкрикивание антиправительственных лозунгов, но те не нашли поддержки среди людей, отмечает Fars.

На фоне серьезного ослабления национальной валюты в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. По словам заместителя главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммада Мехди Табатабаи, его место займет экс-министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати.

По данным иранского портала TGJU, отслеживающего динамику цен на валюту и золото, за последний год цена за один доллар увеличилась на 83,8%, и на данный момент составляет около 1 млн 385 тыс. риалов. За последние три года американский доллар по отношению к иранскому риалу укрепился приблизительно на 219%.