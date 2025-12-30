Депутат Рады Дубинский обвинил генпрокурора и главу СБУ в фальсификации дел

Также он считает, что Руслан Кравченко и Василий Малюк причастны к вмешательству во внутреннюю политику США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил генерального прокурора Руслана Кравченко и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в фальсификации уголовных дел и преследовании сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В частности, в своем Telegram-канале он напомнил, что ранее внес в Раду проекты постановлений об увольнении генпрокурора и главы СБУ. "Основание - системная фальсификация уголовных дел, политические преследования противников режима [Владимира] Зеленского, расследователей коррупции, в т. ч. [руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана] Магомедрасулова, прихожан и клириков УПЦ, внесудебные расправы, применение и сокрытие пыток", - написал он.

Также Дубинский считает, что Кравченко и Малюк причастны к вмешательству во внутреннюю политику США. "Отдельно выделю пункт о вмешательстве во внутреннюю политику США путем фальсификации обвинений против 47-го президента США Дональда Трампа в связях с российскими спецслужбами", - подытожил он.

В свою очередь в пояснительных записках к проектам постановлений, в частности, говорится, что Кравченко "использует органы прокуратуры как инструмент политических репрессий, а не орган защиты конституционного строя". СБУ же в целом как структуре вменяется ряд "системных проблем в выполнении функций по защите конституционного строя государства и прав граждан". Сам Малюк обвиняется в фальсификации и использовании уголовных дел как инструмента политического давления.