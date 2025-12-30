Украина в 2025 году из-за невыполнения условий недополучила €3,6 млрд от ЕС

Последний квартал года депутат Верховной рады Ярослав Железняк охарактеризовал как "тотальный провал", который привел к потере €2,3 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины в 2025 году не смогло обеспечить выполнение нескольких так называемых структурных маяков - условий ЕС для получения финансовой помощи, из-за чего Киев лишился €3,6 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"174 млрд гривен (или $4,24 млрд, или €3,6 млрд) - столько Украина потеряла финансирования по программе Ukraine Facility в 2025 году <...>, что больше половины всей программы МВФ на четыре года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что за невыполнение одного из структурных маяков в первом квартале года Украина недополучила €0,3 млрд, во втором квартале Киев не обеспечил выполнение еще двух условий и потерял €0,7 млрд. Еще один структурный маяк не был выполнен в третьем квартале, что лишило страну €0,3 млрд. Последний квартал года депутат охарактеризовал как "тотальный провал", который привел к потере €2,3 млрд.

Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, все сильнее увязывают продолжение этой поддержки и процесс евроинтеграции страны с выполнением ряда условий, так называемых структурных маяков, включающих внесение изменений в законодательство. Фонд поддержки Украины Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в ЕС. Его объем определен в €50 млрд на период до 2027 года. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева ряда требований, в том числе принятием законов.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. Однако в последнее время Киев ведет переговоры с партнерами, чтобы получить разрешение использовать передаваемые ими средства в том числе на военные нужды. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.