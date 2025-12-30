Европейские лидеры обсудят ситуацию на Украине 30 декабря

Беседа состоится в 13:00 мск, отметил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лидеры ведущих стран Европы обсудят ситуацию на Украине 30 декабря в 13:00 мск. Как сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, в их числе будет премьер-министр республики Дональд Туск.

"В 11:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) Дональд Туск примет участие в очередной беседе европейских лидеров по Украине", - написал Шлапка в X.

Как уточнил телеканал TVN24, в разговоре, помимо Туска, будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.