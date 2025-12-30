Мирзиёев назвал угрозой усилиям по достижению мира атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Узбекистана провел телефонный разговор с российским лидером

Редакция сайта ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решительно осудил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина и назвал это нападение угрозой усилиям по достижению долгосрочного мира. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам телефонного разговора Мирзиёева и Путина.

"В начале беседы глава нашего государства решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России в Новгородской области. Подчеркнуто, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира", - сказано в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области.