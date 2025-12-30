Украинский омбудсмен признал, что граждан убивают в ТЦК

Он рассказал об одном из таких случаев, который "держит на личном контроле"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинцев убивают прямо в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Ранее он сообщил, что в нынешнем году получил почти 6 тысяч жалоб от украинцев на нарушение их прав сотрудниками ТЦК в ходе мобилизации. "Система сейчас в таком уже состоянии, что у нас на территории ТЦК людей убивают", - сказал Лубинец в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов).

В частности, он рассказал об одном из таких случаев, который "держит на личном контроле". "Молодой человек был остановлен работницами ТЦК, хотел воевать, он позвонил родным и сказал: "Мне вручают сейчас повестку, я готов идти воевать, не беспокойтесь, я иду в помещение ТЦК, все нормально". <...> Человек пришел физически сам, не был "бусифицирован". На следующий день родные получают звонок из больницы: "Ваш [родственник] в больнице, мы сделали трепанацию черепа, человек умер",

Лубинец отметил, что насильственные действия сотрудников ТЦК вызвали ответную реакцию гражданского населения, которая, в частности, вылилась в поджоги автомобилей военных. "У нас граждане Украины сознательно для себя принимают решение: если по отношению ко мне [применяются] незаконные действия ТЦК, значит, я тоже могу совершать такие же незаконные действия по отношению к представителям ТЦК. И отсюда у нас началось применение физической силы: у нас бьют машины, у нас сжигают автомобили, переворачивают. Во Львове случай: военный, который прошел фронт, представитель ТЦК умер. Его просто гражданский человек с применением холодного оружия убил", - рассказал он.

"И я подчеркиваю, пожалуйста, остановитесь. Украинскому обществу нужно остановиться <...>, мы так не выдержим как государство, мы падем", - подытожил Лубинец.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией".