Токаев заявил о важности продолжения усилий по урегулированию на Украине

Президент Казахстана приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому конфликту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей. Вместе с тем глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахстанско-российских отношений. "В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами", - пояснили в пресс-службе.

Президенты также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам двух стран благополучия и процветания.