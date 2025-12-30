МИД Туркмении осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Такие действия угрожают международной безопасности и стабильности, подчеркнули в дипведомстве центральноазиатской страны

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 30 декабря. /ТАСС/. Туркмения выражает озабоченность в связи с атакой Украины на резиденцию президента России Владимира Путина, осуждает такие действия. Об этом сообщил МИД центральноазиатской страны.

"В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне предпринимающихся усилий по урегулированию конфликта посредством переговоров", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Туркмения как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций (ООН), "всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.